مينا مسعود يكشف سر تأخير الجزء الثاني من فيلم علاء الدين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوضح الفنان العالمي مينا مسعود تفاصيل حول مصير الجزء الثاني من فيلم علاء الدين، كما تحدّث عن أسباب تأخّر عرضه حتى الآن.

وبعد النجاح الكبير الذي شهده الجزء الأول حين عُرض عام 2019، تساءل الجمهور عن موعد طرح الجزء الثاني في دور السينما.

وكشف مسعود خلال تصريحات إعلامية أنّ الجزء الثاني من الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة والتحضير، وأنّ تأخير تنفيذه يرجع إلى تفشّي فيروس كورونا والقيود التي فرضتها الدول لمواجهة الجائحة.

يذكر أنّ الجزء الأول حصد إعجاب الجمهور في مختلف دول العالم، من بطولة مسعود والنجم ويل سميث في دور الجني، وناعومي سكوت في شخصية ياسمينا حبيبة علاء الدين.

ورغم أنّ ميزانية الفيلم كانت نحو 183 مليون دولار إلّا أنّه حقق إيرادات بلغت أكثر من مليار دولار أميركي حول العالم، منها أكثر من 91 مليوناً خلال أسبوعه الافتتاحي بأميركا وكندا.