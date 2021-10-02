فيفي عبده: أحب الرقص ولو قابلت ربنا سأخبره بذلك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت الفنانة المصرية فيفي عبده عن حبها الشديد للرقص الشرقي منذ الصغر، مُؤكّدة أنّها تُخلص في عملها وأنّ الرقص يعطيها طاقة إيجابية كبيرة حتى تُواكب الحياة.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس، ببرنامج مع الفارس: “أحب الرقص جداً ودائماً أقول سبحانك يا رب، ودائماً يعطيني طاقة إيجابية، كما أنني مخلصة في عملي، ولو قابلت رب العالمين سأقول له إنني أحب الرقص، لأنه صعب أن أكذب عليه، وأنا من داخلي أحبه”.

ووجّهت رسالة حب للشعب العراقي، وطلبت من الفارس أن يصطحبها في جولة سياحية بالعراق حتى تتمكّن من رؤية معالمه، كما أشادت بالأغنيات العراقية، مشيرة إلى أنّها تحب الرقص على ألحانه، قائلة: “الكلام حرّاق، والأغنية العراقية توجع القلب”.

وفي ردها على سؤال حول الشخصية التي تتمنّى أن تقول لها “أموت عليك”، تحدثت عن حياتها الخاصة، لافتةً إلى أنّ زوجها يتغزّل بها دائماً ويوجّه إليها كلمات مليئة بالمحبة والرومانسية.

يذكر أنّ عبده قدّمت مسلسل “مملكة الغجر” الذي عُرِض في الموسم الدرامي الرمضاني للعام 2019، مع حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، ميار الغيطي، عزة مجاهد، وهبة عبد العزيز، تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبدالعزيز حشاد.