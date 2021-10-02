هند صبري تتصدّر الملصق الرسمي لمهرجان “أيام قرطاج السينمائية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة التونسية هند صبري عن اختيار صورتها من فيلم «صمت القصور» لتكون صورة الملصق الرسمي للدورة 32 من أيام قرطاج السينمائية حيث أعربت عن سعادتها وفخرها بهذا الاختيار المشرف.

كما أعربت هند صبري أيضاً عن سعادتها بتكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، لنجلاء بودن رمضان، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون أول امرأة تُكَلّف بهذه المُهِمّة في العالم العربي.

ونشرت هند صورة قيس سعيد ونجلاء بودن عبر حسابها بموقع «انستغرام»، وعلّقت: «كعادتها تُواصِل بلدي تونس منحها للمرأة حقوقاً غير مسبوقة في وطننا العربي. فخورة وسعيدة أن يكون تكليف نجلاء بودن برئاسة وزراء بلادي لتصبح أول رئيسة وزراء في دولة عربية».

وعن اختيار صورتها لتكون صورة الملصق الرسمي للدورة 32 من أيام قرطاج السينمائية علقت هند على هذا الاختيار قائلة: «وزاد من سعادتي أن يتزامن هذا مع اختيار صورتي من فيلم (صمت القصور) مع المخرجة الكبيرة مفيدة تلاتلي، لتصبح صورة الملصق الرسمي للدورة الـ32 من أيام قرطاج السينمائية».

شار إلى أن هند صبري تنتظر عرض مسلسلها الجديد «البحث عن علا» للعرض عبر منصة نتفليكس خلال الأشهر القادمة.

كان آخر أعمال هند صبري في رمضان الماضي مسلسل «هجمة مرتدة» المأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن بطولة النجوم أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبد الله، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندى موسى، ومايان السيد، وخالد أنور وغيرهم.