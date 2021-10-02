شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تعلن عن إطلاق مبادرة للتوعية بسرطان الثدى لـ غير القادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النجمة إليسا، عن إطلاق مبادرة للتوعية بسرطان الثدى، لكل سيدة غير قادرة على المتابعة ولا تسمع ظروفها الاقتصادية بالكشف.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "مثل كل سنة بشهر تشرين الأول، نخصص حملات التوعية لكل المصابين بسرطان الثدي، وللتوعية إللي بتسمح تخلص كتير من النساء من خلال الوقاية المبكرة، ولأنه الظروف الاقتصادية عم تكون صعبة وتحرم كتير نساء من إجراء الفحص، رح أعلن قريبًا عن مبادرة في ذلك الإطار لمساعدة كل سيدة تضل بصحتها تابعونى".



إليسا

وتحيى النجمة إليسا، لأول مرة حفلاً غنائيًا في بغداد، الجمعة 22 شهر أكتوبرالمقبل على مسرح سندباد لاند، وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة: "أخيرًا هقابل كل حبايبى في بغداد".

كما تحيى النجمة إليسا، حفلاً غنائيًا على مسرح أولمبيا في باريس يوم 6 نوفمبر، وشوقت إليسا جمهورها للحفل قائلة عبر حسابها على إنستجرام: "للمرة الثالثة في أولمبيا لا يمكنني الانتظار لأراكم جميعًا".

ووقفت إليسا على مسرح أولمبيا للمرة الأولى في العام 2017 والمرة الثانية كانت في العام 2019 وحققت حفلاتها وقتها نجاحا كبيرا، وتستعد للمرة الثالثة الوقوف على نفس المسرح فى نوفمبر.