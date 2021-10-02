شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تبدأ تصوير فيلم "القاهرة مكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت النجمة منى زكى تصوير فيلمها الجديد "القاهرة مكة" حسبما أكدت لـ"الخليج 365"، موضحة أن العمل سيكون مفاجأة وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وتتكتم عن تفاصيله فى الوقت الحالى، حيث انطلق التصوير مطلع الأسبوع الماضى فى الديكور الخاص بالعمل، ووضع مخرج الفيلم خطة للإنتهاء من التصوير فى فترة وجيزة قبل انشغال بطلة العمل بمسلسلها الرمضانى المقبل.

وتتناول منى زكى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد علاء، محمد ممدوح، محمد فراج، خالد الصاوي، وشيرين رضا والعديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

من ناحية أخرى تعاقدت منى زكى على تقديم مسلسل فى الموسم الرمضانى المقبل لعام 2022، من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، ومن المفترض أن تواصل الشركة المنتجة خلال الأيام القادمة التعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن موعد بدء التصوير.

يشار إلى أن النجمة منى زكى شاركت فى موسم شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "لعبة نيوتن" الذى حقق نجاح جماهيرى وقت عرضه، وشاركها فى بطولة العمل الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج وسيد رجب إخراج وتأليف تامر محسن.