إلهام شاهين تشكر الرئيس وتوجه رسالة لشقيق هاني رمزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة إلهام شاهين، على توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه للثقافة والفكر، كما وجهت رسالة لأمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي على إصدار كتاب "أعداء مصر الخمسة".

ونشرت صورا لها من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك سيادة المستشار أمير رمزي إصدار كتاب أعداء مصر الخمسة.. شكرًا لكل مجهوداتك العظيمة من أجل خير مصر".

وأضافت: "شكراً سيادة الرئيس على دعمه للثقافة والفكر، وعلى الإستضافة في قصر عابدين.. هذا الصرح العظيم الذي نفخر به جميعاً".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين، شاركت في حفل افتتاح وفعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الـ 37 ، كما تم تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 14 .