اليوم ..انطلاق أولى حلقات "اللي خلف مامتش" على "سي بي سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تبدأ قناة cbc ، اليوم السبت، عرض أولى حلقات حكاية "اللي خلف مامتش" من مسلسل "زي القمر".

يخوض بطولة "اللي خلف مامتش"سوسن بدر وإيهاب فهمي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد شفيق.

وتعرض حكاية "اللي خلف مامتش" من السبت للأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة cbc، على أن تعاد في الساعة 2:30 صباحا، و12 ظهرا، أما على قناة cbc دراما، فتعرض في تمام الساعة 11 مساء.

جدير بالذكر أن مسلسل "زي القمر" مكون من مجموعة من الحكايات، عُرض منه الموسم الأول قبل شهر رمضان الماضي، وضم 3 حكايات، وهي "حتة مني" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام علي، و"مش هنفرح بيكي" بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وإخراج طارق رفعت، وعرض من الموسم الثاني حكايات "غالية" و"واحد في المية" و"عقبال عوضك".