خالد النبوي يعلق لأول مرة على السخرية من مشهده مع غادة عبدالرازق في "مسألة مبدأ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان خالد النبوي، عن رأيه في المشهد الذي جمع بينه وبين الفنانة غادة عبدالرازق بمسلسل "مسألة مبدأ".

وقال النبوي، ببرنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا: "المخرج خيري بشارة، كان يحب الارتجال جدا والمشهد عجبه.. وسعيد إن الناس بتضحك على المشهد ده لحد النهاردة".

وكان هذا المشهد قد تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي وقت عرض العمل.

جدير بالذكر أن برنامج "لايف من الدوبلكس" يبث في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.