هكذا علّق مصطفى شعبان على مشاركته بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك في وادي النطرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعرب النجم مصطفى شعبان، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك في وادي النطرون.

ونشر شعبان، صورا له من المؤتمر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "سعدت بدعوتي ومشاركتي بمؤتمر أسقفية الشباب الكاثوليك في وادي النطرون.. نسير معًا".

وشارك وفد من الفنانين في فعاليات اليوم الثالث من لقاء أسقفية الشباب التابع للكنيسة الكاثوليكية والذي جرى تنظيمه في وادى النطرون، وكان على رأس الوفد الفنان مصطفى شعبان، وتم تكريمه.

وحقق مصطفى شعبان نجاحا كبيرا في رمضان الماضي 2021 من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجوم: عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، بسمة داود، مع ظهور خاص للفنان الكبير الراحل يوسف شعبان، وغيرهم، من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.