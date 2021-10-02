في هذا الموعد.. هاني شاكر يلتقي الجمهور العراقي

محمد الفلاح - السبت 2 أكتوبر 2021

أعلن الفنان المصري هاني شاكر، عن إحيائه حفلاً كبيراً بدولة العراق في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.



ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع "أنستقرام” مقطع فيديو للترويج للحفل، قائلاً: "جمهوري العراقي الحبيب انتظروني يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول في مهرجان بابل الدولي".

وأطلق شاكر مؤخراً أغنية وطنية مصورة بعنوان "مملكة الخير" احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ٩١، على قناة "PMG" بـ"يوتيوب" .

يذكر أن هاني شاكر بصفته نقيباً للموسيقيين المصريين، يخوض معركة شرسة لمنع تجاوزات مطربي المهرجانات، وأصدر مؤخراً قراراً بمنع الغناء بفلاشة في الحفلات، وإلزام المطربين بالاستعانة بفرقة موسيقية.

كما منع التعامل مع مطربي الراب أحمد عفروتو، ومروان موسى، و3 آخرين لعدم حصولهم على تصاريح بالغناء.