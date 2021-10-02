شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة وغنى فى فرحها عبدالمطلب .. تفاصيل زفاف كريمة مختار ونور االدمرداش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتمتع الفنانة الكبيرة الراحلة كريمة مختار بمحبة وشعبية كبيرة بين جميع الأجيال الذين روا فيها صورة حقيقية للأم بحنانها وطبيعتها وهو الدور الذى استطاعت تجسيده ببراعة على الشاشة وفى المسرح وفى الحياة واشتهرت بالعديد من الأدوار التى ارتبط بها الناس وأهمها شخصية " ماما نونة" فى مسلسل حمادة عزو، وزينب فى فيلم الحفيد.

وارتبطت الفنانة الكبيرة كريمة مختار فى بداية حياتها ومشوارها الفنى بالمخرج الكبير نور الدمرداش وكونا معا أسرة من أكثر العائلات استقرارًا فى الوسط الفنى وأنجبا ثلاث أبناء هم شريف وهبة والإعلامى معتز الدمرداش.



زفاف كريمة



زفاف كريمة مختار ونور الددرداش

تزوجت كريمة مختار من المخرج نور الدمرداش عام 1955 وكانا فى بدايتهما الفنية ونشرت مجلة الكواكب خبر زفافهما فى 27 سبتمبر تحت عنوان " زواج تمثيلى إذاعى"

وكتب فى تفاصيل الخبر الذى نشر مصحوباً بصورة من حفل الزفاف يظهر فيها العروسين وبجوارهما الفنان الكبير محمد توفيق وشقيقة العروس :" احتفل الوسط التمثيلى والإذاعى هذا الإسبوع بزفاف فنى كان العريس فيه هو نور الدمرداش الممثل بفرقة المسرح الحديث والإذاعة"، حيث كان المخرج نور الدمرداش وقتها ممثلاً فى بداية مشواره، قبل أن يتجه للإخراج.

وتابع الخبر:" وكانت العروس هى الشقيقة الثالثة للسيدة عواطف البدرى المذيعة بالإذاعة المصرية"، ولم يذكر الخبر اسم الفنانة كريمة مختار لأنها لم تكن وقتها قد بدأت مشوار شهرتها، وسبقتها فى الشهرة شقيقتها الغذاعية الكبيرة عواطف البدرى.

وأشار الخبر إلى بعض من حضروا الحفل :" وقد حضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين وزملاء العريس فى الفرقة وجامله أفراد فرقة ساعة لقلبك والمطرب محمد عبدالمطلب بإحياء الحفل"

وأضاف الخبر:" بهذا القران تكتمل عائلة كل أعضائها من الممثلين والإذاعيين، لأن العروس هى أيضاً إحدى طالبات معهد التمثيل العالى ، كما أن الشقيقة الوسطى لها متزوجة من المخرج محمد توفيق"