شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يودع بلاتوهات مسلسل "الفرح فرحنا" بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يودع الفنان أوس أوس بلاتوهات مسلسل "الفرح فرحنا" بعد أسبوع، حيث يصور المشاهد الأخيرة من أحداث المسلسل داخل أحد استوديوهات شبرامنت، ومن المقرر عرض العمل فى الموسم الشتوى المقبل.

مسلسل "الفرح فرحنا" بطولة كل من أوس أوس، ويزو، محمد ثروت، ميرنا جميل، أوتاكا، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، وإيمان السيد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف حسن مصطفى محرم، سيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام على الكتابة أوتاكا وإخراج معتز التوني.

ويعتبر مسلسل "الفرح فرحنا" التجربة الثالثة في الدراما التليفزيونية للفنان أوس أوس بعد أن قدم قبل ذلك مسلسل "صد رد" مع علي ربيع ومحمد عبدالرحمن ومسلسل "2 في الصندوق" الذي تم عرضه رمضان 2020.

ومن ناحية أخرى شارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، في مسرحية "شمسية و4 كراسي"، مع الفنان أشرف عبد الباقى، التى كانت تعرض على مسرح مارينا 4 فى موسم الصيفى المنقضى .

شارك في بطولة "شمسية و4 كراسي"، الفنان أشرف عبد الباقي ومعه عدد من النجوم الذين قدمهم من خلال العمل المسرح الشهير مسرح مصر وهم محمد أسامة الشهير بـأوس أوس، ومحمد عبد الرحمن الشهير بتوتا، ومحمد أنور، ومعهم الفنانة ميريهان حسين.