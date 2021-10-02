شكرا لقرائتكم خبر عن تشابه الأسماء بين عناوين المسلسلات وأغانى كبار النجوم..آخرها "أيام وبنعيشها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصادف خلال الفترة الأخيرة صدور أكثر من عمل درامى تليفزيونى يتشابه فى اسمه مع أسماء عدد من أغنيات نجوم الأغنية فى مصر والوطن العربى، آخرها تطابق اسم مسلسل "أيام وبنعيشها" الذى يتم تصويره حاليا مع اسم أغنية للميجا ستار عمرو دياب، والتى صدرت عام 2005، ضمن ألبوم "كمل كلامك".

ومسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم وتدور أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.

لكن قبل "أيام وبنعشها" عرض خلال الفترة الأخيرة عدد كبير من الأعمال الدرامية التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وتطابقت فى أسمائها مع عناوين عدد من أغنيات كبار النجوم.

"إلا أنا"

مسلسل "إلا أنا" الذى بدأ عرضه مؤخرا على قناة DMC، فكرة يسرى الفخرانى، ويتكون من 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، جاء مطابقا لاسم ألبوم للنجمة الكبيرة أنغام، (إلا أنا) تم إنتاج وتوزيع الألبوم عام 1993، وضم 8 أغانى من بينهم الرئيسية التى تحمل اسم الألبوم.

كذلك يضم المسلسل حكاية بعنوان "حكايتى مع الزمان"، ويتشابه اسمها مع اسم أحد أشهر أغنيات النجمة وردة الجزائرية التى ارتبطت بها أذهان الجمهور، والتى غنتها عام 1974 خلال أحداث فيلم يحمل نفس الاسم.

"زى القمر"

المسلسل الذى يعرض حاليا على قناة CBC، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الاجتماعية، خلال مجموعة من القصص والحكايات المنفصلة، والتي تتكون من 5 حلقات لكل حدوتة، وتناقش العديد من القضايا التي تعاني منها السيدات، وهو كان صاحب النصيب الأكبر، حيث جاء اسمه مشابها لأكثر من أغنية.

تطابق اسمه مع اسم أغنية ديو للفنانة دوللى شاهين والنجم الكبير سمير صبرى، صدرت عام 2010، كذلك يتشابه مع اسم أغنية "حبيبى زى القمر" لسلطان الطرب جورج وسوف، والتى صدرت ضمن ألبوم "كلام الناس" عام 2000، وقدم النجم مدحت صالح ألبوم بعنوان "زى القمر"، كما غنت الشحرورة صباح أغنية بنفس الاسم.