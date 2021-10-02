شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق ينتهى من تصوير كليب "يا قلب حاجى تعن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم وليد توفيق، من تصوير كليب أحدث أغنياته باللهجة اللبنانية والتي تحمل اسم "يا قلب حاجي تعن" التي سيطرحها علي موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات الدكتورة نادين أسعد والحان وليد توفيق وتوزيع شيرو، والكليب من اخراح فادي حداد.

وكان النجم وليد توفيق طرح فى شهر يونيو الماضى آخر أغنية له على موقع يوتيوب، والتى حملت اسم "شايفك العالم بحاله" من ألحانه وتوزيع باسم منير وميكس أحمد جودة وتقول مطلع الأغنية: شايفك العالم بحالة شايفك الحلم وخياله شايفك الليل والسهر شايفك قمر أحلى قمر .

وليد توفيق اشتهر بعشقه للفن والغناء منذ طفولته وحفر اسمه حتى أصبح من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدم العديد من الأغانى المتميزة والأفلام السينمائية وخاصة أغنية "أنزل يا جميل فى الساحة" والتى تعتبر أغنية أساسية فى احتفالات أعياد الميلاد فى كل أنحاء الوطن العربى