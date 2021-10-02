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وليد توفيق ينتهى من تصوير كليب "يا قلب حاجى تعن"

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القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم وليد توفيق، من تصوير كليب أحدث أغنياته باللهجة اللبنانية والتي تحمل اسم "يا قلب حاجي تعن" التي سيطرحها علي موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الأيام المقبلة، والأغنية من كلمات الدكتورة نادين أسعد والحان وليد توفيق وتوزيع شيرو،  والكليب من اخراح فادي حداد. 

 

وكان النجم وليد توفيق طرح فى شهر يونيو الماضى آخر أغنية له على موقع يوتيوب، والتى حملت اسم "شايفك العالم بحاله" من ألحانه وتوزيع باسم منير وميكس أحمد جودة وتقول مطلع الأغنية: شايفك العالم بحالة شايفك الحلم وخياله شايفك الليل والسهر شايفك قمر أحلى قمر .

 

وليد توفيق اشتهر بعشقه للفن والغناء منذ طفولته وحفر اسمه حتى أصبح من أهم نجوم الغناء في الوطن العربي، وقدم العديد من الأغانى المتميزة والأفلام السينمائية وخاصة أغنية "أنزل يا جميل فى الساحة" والتى تعتبر أغنية أساسية فى احتفالات أعياد الميلاد فى كل أنحاء الوطن العربى

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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