هنا الزاهد تنشر صورا جديدة: "لما تكتشف إنك لابس الفستان بالمشقلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة هنا الزاهد، صورا جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت هنا، في الصور بفستان أبيض قصير، وعلّقت: "لما تكون واثق أوي في نفسك وتكتشف إنك لابس الفستان بالمشقلب".

وحصلت هنا الزاهد قبل أيام على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم على هذا الإنجاز المميز، أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، حفظ الله مصر والإمارات".

ومن ناحية أخرى شاركت هنا الزاهد في رمضان الماضي 2021، في مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.