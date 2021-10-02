أشرف زكي ينشر صورا مع روجينا في دبي.. ونجوم الفن يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صورا تجمعه مع زوجته النجمة روجينا، من أحد فنادق دبي الإماراتية.

وعلّق الكثير من نجوم الفن على الصور التي نشرها زكي مع زوجته عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وبينهم، لقاء سويدان وكتب: "بحبكم"، وليلى حسين وكتبت: "الحب كله"، ومايا دياب وغيرهم.

يذكر أن أخر أعمال أشرف زكي مسلسل "الاختيار 2: رجال الظل" في رمضان الماضي، مع النجوم: كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، وغيرهم، تأليف هاني سرحان، من إخراج بيتر ميمي.

وعرض للفنانة روجينا مسلسل "بنت السلطان"، في السباق الرمضاني الماضي 2021، مع النجوم: باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويدور في إطار درامي اجتماعي تشويقي.