شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد فتاة فقيرة من المنيا فى حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الفنانة هاجر أحمد، بدء عرض أولى حلقات حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" في الثامنة مساء اليوم السبت على قناة DMC، حيث تتقاسم بطولة الحكاية مع الفنانة هنادى مهنى، وتجسد هاجر خلال أحداثها شخصية فتاة فقيرة من المنيا.



هاجر احمد وهنادى مهنى

"بدون ضمان" هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، من سيناريو وحوار وسيناريو وحوار يوسف وجيه إخراج ياسمين أحمد كامل، وبطولة هنادى مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، اسلام جمال، أحمد كشك، سلوى عثمان، جلا هاشم، كيره الصباح، حنان سليمان، وتتناول الحكاية دور الوالد في التعامل مع ابنته في زواجها والصعوبات التي تواجه الفتاة أثناء الخطوبة وبعد الزاوج.

وعرضت قناة DMC حكايتين من المسلسل، الأولى "بيت عز" بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان "بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود عماد رشاد، إيهاب الشنوانى، لبنى ونس، لاشينه لاشين، وتأليف أمين جمال محمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد بكير.



هاجر احمد

وحلت هاجر أحمد ضيفة على الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" على قناة CBC يوم الأربعاء الماضى، وتحدثت عن العديد من الأمور الفنية والشخصية خلال الحلقة،حيث كشفت عن أقرب دور لقلبها وهى شخصية " آش" فى حكايات بنات، قائلة المسلسل قريب من قلبى أوى وكنت بقعد على الورق كلمة كلمة.

وتحدثت عن نشأتها قائلة "أنا عشت فى طنطا ومدرستى كانت فى طنطا واحنا 9 أخوات وأول ما بابا اتوفى إخواتى نزلوا القاهرة عشان شغلهم ونزلنا كلنا سوا عشان نبقى مع بعض وأنا بتعود وبتأقلم بسرعة وخلصت ثانوية عامة ودخلت فنون مسرحية عشان حبتها وخلصت آداب علم نفس عشان أهلى".



الفنانة هاجر احمد

وتصور هاجر أحمد حالياً دورها في فيلم "زومبى"مع على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، تأليف أمين جمال وإخراج عمرو صلاح، بينما كان آخر أعمالها مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة في رمضان الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب على ربيع واحمد فتحى وهالة فاخر ومراد مكرم وجيهان خليل.