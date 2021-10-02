محمد الفلاح - حل النزاع بين ديزني وسكارليت جوهانسون بشأن الأرملة السوداء

السبت 2 أكتوبر 2021

أعلنت شركة "والت ديزني" والممثلة سكارليت جوهانسون تسوية نزاعهما القانوني المتعلق بفيلمها "الأرملة السوداء" (بلاك ويدو).



ولم يتم الكشف عن شروط التسوية بين ديزني وجوهانسون.

ورفعت جوهانسون (36 عاماً) دعوى قضائية على شركة ديزني في يوليو/تموز متهمة عملاق صناعة الترفيه بخرق عقدها عندما عرضت الشركة الفيلم على خدمة البث المباشر التابعة لها "ديزني بلس" في نفس وقت عرض الفيلم في دور السينما.

وقالت جوهانسون في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة في لوس أنجلوس إن عرض الفيلم على منصة "ديزني" خفض أجرها الذي قالت إن جزءاً منه كان سيأتي من إيرادات شباك التذاكر.

وذكرت ديزني وقتها أنه "لا أساس" للدعوى، مؤكدة التزامها بشروط التعاقد مع يوهانسون.

وقالت الشركة أيضاً إن الدعوى القضائية التي رفعتها جوهانسون أظهرت "تجاهلاً صارخاً" للمخاطر التي يتعرض لها جمهور السينما خلال جائحة كوفيد-19.

وحقق الفيلم الذي بدأ عرضه في 9 يوليو/تموز 378 مليون دولار من إيرادات صالات السينما في العالم.

وقالت ديزني إنه حقق أيضاً حوالي 60 مليون دولار من عرضه على منصتها في أول 20 يوماً من بثه.