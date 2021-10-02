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القاهرة - سامية سيد - حل الفنان خالد النبوى ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الجمعة، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والنبوي، حيث استعرض مواهبه المختلفة، لا سيما في كرة القدم.

ورفض خالد النبوى خلال الحلقة الإفصاح عن أسوأ أكلة تطبخها زوجته، كما رفض الإفصاح عن أجره، وعوقب بإحضار مستحضرات تجميل النساء من الحاضرين فى الصالة، كما رفض الإجابة عن سؤال: "لما بتعاكس نفسك فى المراية بتقول إيه؟ وعوقت النبوى بـ10 ضغط.

وقال خالد النبوى: "مجموعى فى الثانوية العامة 57% وكنت شاطر فى اللغة العربية، ودرّس لى التمثيل فى المعهد الأساتذة سعد أردش وكرم مطاوع".

وأضاف النبوى: "المخرجون كانوا حصرنى فى (أوضة النوم) عشان كنت بلعب دور طالب جامعة.. وكنت أتمنى أن أعيش فى مصر الفرعونية لأنها كانت سيدة الدنيا فى ذلك الوقت".

يبث برنامج "لايف من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.