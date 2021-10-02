شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يعلق على مشهده مع غادة عبد الرازق فى "مسألة مبدأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان خالد النبوى، ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، الجمعة، وشهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين أبلة فاهيتا والنبوي، حيث استعرض مواهبه المختلفة، لا سيما في كرة القدم.

وعلق خالد النبوى خلال الحلقة على المشهد الشهير الذى جمعه بغادة عبد الرازق فى مسلسل "مسألة مبدأ" والذى تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: المخرج خيرى بشارة كان يحب الارتجال جدا والمشهد عجبه.. وسعيد إن الناس بتضحك على المشهد لحد النهاردة".

وجاءت أبرز تصريحات خالد النبوى خلال الحلقة:

لو شخصية أكبر من سنى أحب ألعبها

مسقط رأسى المنصورة

كنت أتمنى أكون موهوبا فى تأليف الموسيقى مثل بليغ حمدى

هيفاء وهبى من أجمل الفنانات اللى مثلت معاها

بحب ألعب اسكواش، باسكت، تنس

روبرت دانيرو ممثل عظيم وشخصية عظيمة، ولما بكون فى نيويورك بروح أقابله

يبث برنامج "لايف من الدوبلكس" في موسمه الجديد، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.