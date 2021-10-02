شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة فتحى تنتهى من تسجيل أغنيتها الجديدة "مابتعوضش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة أميرة فتحي من تسجيل أغنية جديده بعنوان "ما بتعوضش"، من كلمات محمود كامل، وألحان حسن سراج، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال الأيام المقبلة علي يوتيوب.

من ناحية أخرى انتهت أميرة فتحى، فى شهر أغسطس الماضي، من تصوير آخر مشاهد فيلمها الجديد "أولها حلو" الذي تعود به إلى السينما بعد غياب 12عامًا منذ تقديمها فيلم "ابقى قابلنى" عام 2009، حيث تقيم الشركة المنتجة احتفالية بآخريوم تصويربحضور أبطال الفيلم ووسائل الإعلام بلوكيشن التصوير .

فيلم "ابقى قابلنى" آخرأعمال أميرة فتحى في السينما شارك في بطولته محمد لطفى، مها أحمد، حسن حسنى، سعد الصغير، ايناس النجار، ياسر فرج، علاء مرسى، سليمان عيد، الراقصة شمس، محمود الليثى، أمينة، كمال السيد، أحمد بجة وتأليف سيد السبكى وإخراج إسماعيل فاروق.