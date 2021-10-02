نبيل الحلفاوي عن استبعاد أفشة وشريف من قائمة المنتخب: "اتصدمت في الأول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

علّق الفنان نبيل الحلفاوي، على استبعاد لاعبي النادي الأهلي المهاجم محمد شريف وصانع الألعاب محمد مجدي "أفشة"، من القائمة التي سيخوض بها المنتخب الوطني المعسكر الإعدادي لمباراة ليبيا.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على موقع "تويتر": "أنا اتصدمت زيكم في الأول.. لكن لما حطيت نفسي مكان الراجل.. فهمت.. إحنا معايشين الصورة كاملة.. لكن ده جه مايعرفش حد.. شاف ماتشين.. الطلائع وده ضدهم طبعا وخدوا خصم من الإدارة.. وليبيريا.. قفشة وشريف ما عملوش ما يلفت نظره.. حتى الهدفين من كرتين مرتدتين لشريف أمام المرمى.. لما يعايش هيفهم".

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش القائمة التي سيخوض بها المعسكر الإعدادي لمباراة ليبيا، وشهدت القائمة استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي "أفشة"، مصطفى فتحي، أحمد ياسر ريان، مهند لاشين، سام مرسي، كريم حافظ، أحمد توفيق وعلي جبر فيما ضمت ياسر إبراهيم وأحمد فتحي.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الليبي، يوم 8 أكتوبر المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.