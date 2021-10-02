سارة عبد الرحمن جريئة وسناء يوسف رشيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- عبد الفتاح العجمي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة لها ارتدت خلالها فستانا أصفر اللون قصير، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

سارة عبد الرحمن

ونشرت الفنانة سارة عبد الرحمن، صورة جريئة لها عبر "إنستجرام"، لاقت إعجاب جمهورها.

رانيا منصور

ونشرت الفنانة رانيا منصور، صورة "سيلفي" جريئة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

دينا حويدق

ونشرت الإعلامية دينا حويدق مقدمة البرنامج الفني "it's showtime" على قناة CBC، صورة لها بالأسود، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

حمادة هلال

ونشر الفنان حمادة هلال، صورة له وسط الطبيعة، لاقت إعجاب جمهوره عبر موقع "إنستجرام".

ياسمين رحمي

ونشرت الفنانة ياسمين رحمي، صورة جريئة لها على شاطئ البحر في رأس محمد بشرم الشيخ، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

مصطفى شعبان

ونشر الفنان مصطفى شعبان، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "هو الحب.. فاسلم بالحشا ما الهوى سهل.. حد يعرف يكمل؟".

سيرين عبد النور

ونشرت الفنانة سيرين عبد النور، صورة لابنها الصغير "كريستيانو" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كتير بتضحك هالصورة.. كريستيانو رحمة".

بسمة داود

ونشرت الفنانة بسمة داود، صورة لها جريئة بالأبيض عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "سوري مشغولة".

سناء يوسف

ونشرت الفنانة التونسية سناء يوسف، صورة لها بملابس رياضية، وعلّقت عبر "إنستجرام": "لا تنظر إلى الماضي فتحزن ولا تخف من المستقبل فتفشل، بل اترك همومك وافرح وتوكل على ربك لتفلح.. تأمل.. رياضة.. رشاقة".