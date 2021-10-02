محمد الفلاح - غادة عبدالرازق تعود إلى إنستجرام.. أول رسالة بعد حذف جميع الصور

السبت 2 أكتوبر 2021

عادت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق مجدداً للتواصل مع جمهورها عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.



وكانت غادة عبدالرازق قد حذفت جميع منشوراتها وصورها من حسابها الرسمي في موقع إنستجرام، حيث يتابعها نحو 10 ملايين شخص، دون إبداء أي أسباب.

ونشرت غادة صورة كرتونية عبر حسابها في إنستجرام، موجهة رسالة إلى جمهورها قائلة: "وحشتكم؟!".

وشاركت غادة عبدالرزاق في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "لحم غزال"، الذي تدور أحداثه داخل حارة شعبية وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية.