محمد الفلاح - هند صبري على البوستر الرسمي لأيام قرطاج السينمائية

السبت 2 أكتوبر 2021

كشف مهرجان أيام قرطاج السينمائية عن البوستر الرسمي للدورة 32، التي تنطلق في 30 أكتوبر/تشرين الأول وتستمر إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني.



وظهرت على البوستر الرسمي صورة الفنانة التونسية هند صبري عليه، بينما حمل توقيع مصمم الجرافيك أنيس بن عمار، الذي اعتبر أن تكوين الملصق وتدرجات ألوانه يترجمان سحر الحياة تحت أضواء السينما: دافئة، قوية، حيوية ومبهجة، بحسب تعبيره.

وأضاف في بيان أصدره المهرجان "رسالتنا واضحة، إنها أيام قرطاج السينمائية التي تضيء شوارعنا بانعقادها وتزداد الحياة معها دفئا وبهجة. إنها أيام قرطاج السينمائية التي تتجدد بها طاقتنا وتمنحنا هامشا من الفرح والحلم."

وتابع "نجمتنا هند صبري، التي انطلقت من هنا طفلة، أثبتت وجودها فيما بعد بموهبتها، تأخذنا نحو تكريم مؤثر للمخرجة التونسية مفيدة التلاتلي: سيدة قوية، نادرة الوجود. جميلة وهي تلتحف بصمتها -صمت القصور-، بكحل عينيها وأحمر شفاهها. تعطينا انطباعا بأنها تتجمل من أجلنا. من أجل السينما".

وانطلقت هند صبري في بدايتها السينمائية في تونس كطفلة حيث شاركت في فيلمين سينمائيين، هما "موسم الرجال" و"صمت القصور" للمخرجة مفيدة التلاتلي.

ولفتت حينها نظر المخرجة المصرية إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة سنة 2001.