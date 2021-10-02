شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عادل: بحب أشتغل مع درة وفى كيميا مشتركة بيننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المخرجة شيرين عادل أثناء استضافة فريق عمل مسلسل "زى القمر" مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم على قناة سى بى سى، أنها مبسوطة بردود الفعل على حكاية "غالية"، ضمن حكايات مسلسل زى القمر التي عرضت مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا، معربة عن سعادتها بالعمل مع الفنان درة التي تعاونت معها قبل ذلك في عدد من الأعمال، منها "الريان" مع الراحل خالد صالح، ومسلسل "العار" مع مصطفى شعبان وأحمد رزق، حيث يوجد كيميا مشتركة بينهما.





قالت مها سليم، منتجة مسلسل "زى القمر" حكاية "غالية"، الذى يناقش الزواج عبر الإنترنت، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج معكم الذى يذاع على قناة سى بى سى، إنها عاشت تجربة الحب عبر الإنترنت فى بداية حياتها.

وأضافت أن فكرة مشروع حكايات "زى القمر" بدأت قبل شهر رمضان الماضى، وكانوا يهدفون للحديث عن مشاكل السيدات فوق سن الأربعين، ولكن بعد رمضان قررنا الحديث عن مشاكل المرأة بشكل عام فى كل الأعمار، حيث إن تكلفة المسلسل عالية جدا، مشيرة إلى أنها قدمت عدة حكايات لكل من الفنانة إلهام شاهين وليلى علوى وحققا نجاحا كبيرا.

وأعربت الفنانة درة عن سعادتها بردود الفعل التى تلقتها على حكاية "غالية"، ضمن مسلسل "زى القمر" التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

وأضافت درة، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم الذى يذاع على قناة سى بى سى، أن فكرة المسلسل جذبتها في البداية، حيث شعرت أنها جديدة على الدراما المصرية ولم تقدم قبل ذلك، مشيرة إلى أنه: "من المهم أننا نناقش مشاكل وقصصا تهم الستات، وأعتقد أن حدوتة المسلسل ماشية مع الأيام الذى نعيشها حاليا بخصوص الزواج على الإنترنت، وهذا يعد ذكاء من مؤلفين العمل أحمد فرغلى وأحمد حسنى".



