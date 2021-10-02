شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى لــ"السيرة": فى مرحلة المراهقة حبيت واحدة أكبر منى بـ15 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان صابر الرباعى: "في فترة المراهقة كنت بحب سيدة عندها 35 عاما وكانت تكبرنى على ما أعتقد بـ15 أو 13 سنة.. وأما كان عمرى 16 أو 17 سنة مكونتش بفكر فى الزواج ولكن كنت بفكر أكون مع أصحاب، وعلاقاتى كانت بريئة".

وأضاف الرباعى، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلانى عبر برنامجها السيرة المذاع على قناة دى إم سى: "كانت والدتى عاوزة تزوجنى لأنه الاستقرار مهم وآخر ولد لها، خصوصا في المجال الفني لا بد أن يكون هناك إجراءات شديدة.. وزواجى الأول كان تقليديا، وأنصح أولادى قبل الارتباط لازم يكون عندك استقلال مادى ومعنوى ونفسى والزمن حاليا يختلف عن الماضى".

وتابع صابر الرباعى: "عشان تتعرف على واحدة ممكن تقعد شهر ولا شهرين ولكن حاليا التعرف سريع جدا بين الطرفين وعلى التليفون، وتعرفت على زوجتى بصعوبة وقدمت ليها أغنية أعبر فيها عن حبي ليها، وبتفادى القرار المتسرع في زواجتى الثانية، ولادى الكبار معشتش معاهم كتير في بداية دراستهم وكنت تعبان جدا.. ولادي لما كبروا نسيتهم الفترة الصعبة اللى عاشوها بعيد عنى وحاليا أكثر قرب وصداقة معهم".