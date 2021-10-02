شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات جديدة للموسم الجديد من مسلسل Dexter بعد اختفاء عشر سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل Dexter عن بوسترات جديدة للموسم الجديد من السلسة الشهيرة المقرر عرض أولى حلقاته فى نوفمبر المقبل، لتعود من جديد بعنوان Dexter: New Blood.

يأتى هذا بعد أيام من طرح المنصة المنتجة لـلمسلسل فيديو ترويجى للعمل، الذى يكشف عن شخصيات المسلسل بعد اختفاء 10 سنوات، والمقرر عرض أولى حلقاته بدءًا من 7 نوفمبر المقبل، واحتوى الفيديو على عدة لقطات تشويقية لـ المسلسل المنتظر، ووصلت مدته إلى دقيقتين و46 ثانية.



Dexter

تدور أحداث مسلسل Dexter: New Blood بعد مرور 10 سنوات على اختفاء "دكستر"، والذى يجسده مايكل سى هول، في إعصار لورا، تحت اسم مستعار في بلدة آيرون ليك الصغيرة في نيويورك، وفي أعقاب الأحداث غيرالمتوقعة في هذا المجتمع المترابط.



Dexter

مسلسل Dexter: New Blood يقوم ببطولته كل من مايكل سي هول، جوليا جونز، ألانو ميلر، جوني سيكوياه ، جاك ألكوت وكلانسي براون.

كما انضم الممثل كلانسي براون إلى المسلسل المعاد إنتاجه من جديد Dexter، على أن يطرح منه الموسم التاسع استكمالا لأحداث العمل، الذى يعرض على منصة شوتايم، كـ بطل أساسى أمام الممثل مايكل سي هول، وفقا لما نشره موقع "deadline"، على أن يلعب براون دور الشرير كورت كالدويل.