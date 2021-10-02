شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Venom 2 يحظى بتقييمات مرتفعة تزامنا مع عرضه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى فيلم Venom 2 على تقييمات مرتفعة تزامناً مع عرضه بدور العرض السينمائي فى عدد من الدول اليوم، حيث وصلت نسبة التقيم على موقع Rotten Tomatoes على نسبة 62% من قبل النقاد.

ويبدو أن الجزء الجديد من سلسلة Venom، الذى يأتي بعنوان Let There Be Carnage، سيحقق نجاحات ضخمة تماشياً مع النجاحات التى حققها الجزء الأول ووصلت لحوالى 856 مليون دولار فى شباك التذاكر.

وكشفت عدة تقارير أجنبية مؤخراً عن تعديل خطط إصدار الجزء الثاني لفيلم الأكشن والخيال Venom، والتى جاءت مبكراً عن موعد طرح الفيلم الرسمي بعدة أشهر بسبب انتهاء عمليات المونتاج والتعديلات البصرية بشكل أسرع من المتوقع.