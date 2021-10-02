شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجة مها سليم: عشت تجربة حب عبر الإنترنت فى بداية حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مها سليم، منتجة مسلسل "زى القمر" حكاية "غالية"، الذى يناقش الزواج عبر الإنترنت، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى فى برنامج معكم الذى يذاع على قناة سى بى سى، إنها عاشت تجربة الحب عبر الإنترنت فى بداية حياتها.

وأضافت أن فكرة مشروع حكايات "زى القمر" بدأت قبل شهر رمضان الماضى، وكانوا يهدفون للحديث عن مشاكل السيدات فوق سن الأربعين، ولكن بعد رمضان قررنا الحديث عن مشاكل المرأة بشكل عام فى كل الأعمار، حيث إن تكلفة المسلسل عالية جدا، مشيرة إلى أنها قدمت عدة حكايات لكل من الفنانة إلهام شاهين وليلى علوى وحققا نجاحا كبيرا.





وأعربت الفنانة درة عن سعادتها بردود الفعل التى تلقتها على حكاية "غالية"، ضمن مسلسل "زى القمر" التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

وأضافت درة، خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم الذى يذاع على قناة سى بى سى، أن فكرة المسلسل جذبتها في البداية، حيث شعرت أنها جديدة على الدراما المصرية ولم تقدم قبل ذلك، مشيرة إلى أنه: "من المهم أننا نناقش مشاكل وقصصا تهم الستات، وأعتقد أن حدوتة المسلسل ماشية مع الأيام الذى نعيشها حاليا بخصوص الزواج على الإنترنت، وهذا يعد ذكاء من مؤلفين العمل أحمد فرغلى وأحمد حسنى".

حكاية "غالية" إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" بطولة الفنانة التونسية "درة"، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات، وتناقش بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد"، حيث يتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهما مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها .

وخلال الأحداث يتضح أن هناك صديقا للعريس، سعى جاهداً لمساعدة صديقه لإتمام تلك الزيجة، حتى وصل الأمر أنه أصبح وكيل صديقه وشاهدا في كل شيء، واختار مع تلك العروس الشبكة وخلافه، مما جعل بطلة العمل تقع فى "حيرة " شديدة خاصة أنها لاحظت أن صديق زوجها يشاركها فى كل شئ، وهو ما جعل الأمر أكثر سخونة، وأوضحت الحلقات التى عرضت أن الزوجة تهتم بالمشاعر والاهتمام والقرب العقلى فى فكرة الزواج، وليس الزواج عبر الإنترنت ووسائل الاتصال.