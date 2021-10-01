شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر حورية فرغلى في أولى أعمالها بعد العودة بمسلسل "أيام وبنعيشها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة حورية فرغلى تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام وبنعيشها" بالعاصمة اللبنانية بيروت، حيث يعد أولى أعمالها بعد عودتها وتجاوز أزمتها الصحية التي المت بها على مدار السنوات الماضية، وتجسد حورية في العمل شخصية فتاة تعيش في حارة شعبية وتضطر للزواج من كبير الحارة وهو رياض الخولى وتحدث العديد من المواقف بعد ذلك.



حورية فرغلى ولقاء سويدان

مسلسل "أيام وبنعيشها" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوي خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازى، ورياض الخولى، وندا موسى، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى وتدور أحداثه في 45 حلقة للعرض خلال الموسم الشتوى المقبل.

ومؤخرًا ظهرت حورية فرغلى فى الدورة العشرين لحفل جائزة الموريكس دور فى لبنان، وتحدثت لوسائل الإعلام عن اللحظات الصعبة التى عاشتها بسبب أزمتها الصحية وتطورات رحلتها العلاجية فى أمريكا، وكشفت عن تأجيلها لاستكمال رحلتها العلاجية التى كان من المزمع إجراؤها فى أغسطس الماضى بسبب تصويرها لعمل فنى جديد.



حورية فرغلى ولقاء سويدان ورياض الخولى

وكانت حورية فرغلي قد حلت ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مؤخراً وأكدت على سعادتها بعودتها الفنية ومتحمسة للغاية، وعبرت عن خوفها من الحسد، قائلة: من بعد مسلسل ساحرة الجنوب أصابتنى لعنة، بعد إذاعة المسلسل والنجاح الكبير الذى حققه بدأت حالتى الصحية تتدهور تدريجيا لدرجة أنى شكيت في الأمر.

وتحدثت حورية عن تفاصيل معاناتها خلال السنوات الماضية قائلة إنها عانت كثيرا على مدار 9 سنوات منذ بداية رحلتها العلاجية إثر الحادث الأليم الذى تعرضت له وتسبب في كسر أنفها، وأضافت ساردة تفاصيل معاناتها خلال تلك الفترة من حياتها وحتى بداية تماثلها للشفاء وعودتها للمجال الفني من جديد: اتعذبت جدا وتعبت لمدة 9 سنين وأشعر أنى مت وعدت للحياة من جديد.



حورية فرغلى ومحمد حجاج

وتابعت حورية: كل الأشياء التى أحبها وكان من المفترض أن أعيش من أجلها لم تعد موجودة، وعلى رأسها رياضة الفروسية التي كنت أعشقها وخسرتها بسبب الحادث، وبناء عليه سألت نفسى ما الدافع وراء حياتى، حتى جاءت الفرصة وسافرت إلى أمريكا بأمل أخير ان تعود حياتى كما كانت.

وأشارت حورية، إلى أنها أجرت قرابة 11 عملية وكان لديها أمل ضعيف أن تنجح العملية الأخيرة في أمريكا وفاجأها الطبيب بأنها في حاجة لإجراء 4 عمليات وليس واحدة وهذا ما حدث.