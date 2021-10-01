شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي تخطف قلوب متابعيها بفستان أسود وخطوات على أغنية Girl on Fire "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت النجمة مني زكي على انتباه الكثير من متابعيها وجمهورها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد ظهورها منذ قليل وهي ترتدي فستانا أسود اللون، وتقوم بالسير وسط طرقات أحد الفنادق، بينما أضافت فى الخلفية الأغنية الشهيرة Girl on Fire للنجمة العالمية أليشيا كيز.

وسرعان ما حظيت منى زكي على الكثير من التلعيقات والإعجابات بعد دقائق من نشرها للفيديو عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، لتستقبل الكثير من ردود الفعل على ظهورها الأحدث بشكل لطيف كعادتها.



احدث ظهور لمني زكي

وظهرت النجمة منى زكى مع زوجها النجم أحمد حلمى، منذ أيام، بصورة خلال تواجدهما في السيارة، وأوضحت منى أنهما ذاهبان لتناول وجبة الإفطار، حيث شاركت الفنانة جمهورها ومتابعيها بالصورة عبر خاصية ستورى حسابها بموقع "إنستجرام"، والتي ظهر فيها حلمى بذقن كبيرة فى لوك جديد له، وعلقت منى على الصورة: "موعدى على الإفطار".



منى زكي