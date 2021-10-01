شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تتعاون مع أقدم موسيقى جاز فى العالم تونى بينيت بألبوم جديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة العالمية ليدي جاجا ألبومها الجديد الذى يأتى بعنوان Love For Sale، والذى يشاركها فيه أسطورة الجاز تونى بينيت، الذي يعد أقدم موسيقي فى الجاز، ليضم الألبوم عددا من الأغانى التى لاقت إعجاب الكثيرين من متابعيهم.

ولم تكن تلك هى المرة الأولى التى يتعاون فيها الثنائي فسبق وطرحا ألبوم بعنوان Duets II، قبل عقد من الزمان، لتسطر نجمة البوب آنذاك الخطوط العريضة لمشوارها الفني والغنائي برفقه أسطورة الجاز الذى يحظى بشعبية جارفة.

ويمتاز الثنائي جاجا وبينيت بتانغم كبيرة فهناك فرق في العمر يبلغ 60 عامًا بينهما، وهما ينتميان إلى قطاعات مختلفة من موسيقى البوب، إلا أنه أدرك موهبتها الصوتية على الفور فى عام 2011، ليشاركها الألبوم الذى حقق مبيعات ضخمة وكان شرارة انطلاقهما سوياً.

ويبلغ بينيت من العمر 95 عاما، ليتربع على عرش أقدم موسيقي الجاز فى العالم، وكان قد سبق وحقق رقماً قياسياً فى موسوعة جينيس لعام 2014 كأكبر فنان على الإطلاق يتربع على المركز الأول فى التصيفينات الموسيقية.