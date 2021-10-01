شكرا لقرائتكم خبر عن "حقك تحلم" .. أغنية "حياة كريمة" تلقى تفاعلاً فى حلقة منى الشاذلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت الإعلامية منى الشاذلى المطربة مى حسن صاحبة أغنية "حياة كريمة" ، بعنوان حقك تحلم فى برنامج منى الشاذلى المذاع على قناةcbc ، وغنت مى الأغنية وسط تفاعل جمهور الحلقة.

وتحل الفنانة درة وصناع حكاية "غالية" ضمن قصص وحكايات مسلسل "زى القمر"، ضيوفا فى برنامج "معكم" مع منى الشاذلى، الذى يذاع على قناة cbc ، حيث عرض العمل الأسابيع الماضية وحقق نجاحا كبيرا فى الآونة الأخيرة.

وتتحدث درة عن كواليس العمل ومشاركتها وعن فكرة الزواج عبر الإنترنت واحتمالات نجاح أو فشل تلك العلاقات بحكم طبيعة تعارف الأطراف.