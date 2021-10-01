شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يبدأ تصوير فيلمه "إكس" خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر النجم أحمد حلمى لفيلمه الجديد "إكس" ويعقد جلسات عمل يومية مع مخرج العمل محمد شاكر خضير والمؤلف هيثم دبور، للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل انطلاقه، وقرر المخرج موعد مبدئى لإنطلاق التصوير فى خلال أسبوعين، كما تم التعاقد مع النجمة روبى ونسرين أمين ويبحث عن البطلة الثالثة لتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال أحداث الفيلم.

وكان آخر ظهور لـ أحمد حلمى، مشاركته فى مسلسل "الاختيار 2" حيث ظهر كضيف شرف فى الحلقات الأخيرة من العمل، وجسد مشهدا لم تتجاوز مدته 5 دقائق، لكنها كانت دقائق اعتبرها البعض من العظمة والبراعة والتجسيد الرهيب للمشاعر، فهو الأب الذى استشهدت ابنته، على أيدى عناصر الجماعات الإرهابية، التى روعت الشعب المصرى.

يذكر أن آخر أفلام أحمد حلمى فى السينما هو "خيال مآتة" الذى تم عرضه فى 2019، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج خالد مرعى، وشاركه البطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، بيومى فؤاد، سامى مغاورى ومحمود الليثى، وحقق الفيلم إيرادات تجاوزت 38 مليون جنيه.