شكرا لقرائتكم خبر عن وسط الأصدقاء.. حسن أبو الروس يحتفل بعيد ميلاد رامى عاشور بحضور شقيقة ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان حسن أبو الروس على الاحتفال بعيد ميلاد لاعب الاسكواش العالمي رامي عاشور، شقيق هشام عاشور زوج النجمة نيللي كريم، حيث نشر مجموعة صور من احتفال عيد الميلاد الذى جمع عدد من أصدقائهم المقربين.

وكتب أبو الروس على الصور التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام: "كل سنة وانت في الشيكالاستيك"، وسرعان ما حصدت الصور عددا كبيرا من الإعجابات والتلعيقات من قبل المتابعين.

وعلى جانب آخر، وفى أول لقاء تليفزيوني يجمعهما بعد الاحتفال بزفافهما ظهرت الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الأسكواش هشام عاشور مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج "معكم" تحدثا عن كواليس ارتباطهما.

وقال هشام عاشور: "قرار جوازى من نيللى كريم أخد 3 ثوانى شفتها فى 2017 فى مهرجان بنيويورك ثم التقينا مرة أخرى بعد 3 سنوات في الجونة" أكد أن ما جذبه إلى نيللى طيبتها وتواضعها إذ يعتبر زواجه منها "معجزة" لأنه لم يكن يعتقد أن ارتباطهما سيحدث بهذه السرعة خاصة أنه كان يستمتع بحياته عازبا.

وقالت نيللى كريم: "جمال العدل كلمنى، قال لى: حد شافكوا ماسكين إيدين بعض، مفيش داعى الناس تقول حاجة عليكى" ليرد هشام: "ما أنا بقولك تعالى نتجوز".

وفى إجابة صادمة على سؤال "مين اللى اصطاد التانى؟" قالت نيللى: "أنا مكانش فى دماغى خالص" فانزعج هشام من إجابتها لترد: "أنا بصيت على إنستجرام بتاعه وقلت له أنت لذيذ".