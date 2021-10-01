هنا الزاهد تسخر من نفسها بصور جديدة: لما تكتشف انك لابس الفستان بالمشقلب

ودائما تدور حوارات ساخرة بين الفنانة هنا الزاهد وزوجها الفنان أحمد فهمي، على السوشيال ميديا، آخرها على بوست كتبته عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، حيث كتبت: "الحمد لله على كل شىء"، ليدخل فهمى فى التعليقات ويكتب ساخرًا: "فى إيه يا بنتى هو إحنا انفصلنا وأنا مش عارف؟.

وسرعان ما ردت هنا الزاهد على تعليق فهمي الذي حصد ما يقارب الألف إيموجي ساخر قائلة: "يبني بقى"، ليدخل الفنان محمد كيلاني في التعليق ويكتب "إللى هي الحمد لله على كل حاجة حتى لو وحشة، هارش"، ليشارك عدد من أصدقائهم في التعليقات بشكل ساخر.

وسرعان ما تداول عدد من متابعيهم التعليقات الساخرة بينهما كالعادة عبر حساباتهم الشخصية بمنصات السوشيال ميديا المتخلفة، والتي اشتهر بها الثنائي.