فيفي عبده تجيب.. هل أنتِ مستعدة لكتابة لقب "الراقصة" على قبرك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة على برنامج "مع الفارس" مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة "الرشيد" العراقية، مساء الجمعة.

وردا على سؤال "هل أنتِ مستعدة لكتابة لقب الراقصة على قبرك؟"؛ قالت "فيفي": "مينفعش.. إزاي تحط الراقصة! هو أنا رايحة بلقبي كراقصة! أنا بقول لربنا إني بحب الرقص، لكن يمكن أكون غلطانة واللفظ ده غلط".

أضافت: "ربنا اللي بيحاسب مش أنت ولا أنا، ومش هخلى حد يحط لقب على مدفني إطلاقا، أنا مش هبيع شهرة وأنا ميتة".

أكدت أن "بيتها مليان سحر، ولكن أنا مخليها على الله ومفوضة أمري سبحانه وتعالى".

يذكر أن أخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، مع النجوم: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، وسناء شافع وغيرهم.