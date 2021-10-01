إلهام شاهين عن التبرع بالأعضاء: أي جزء مني يصلح أنا متبرعة بيه.. جسمنا هياكله الدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها متبرعة بأي عضو يصلح للتبرع من جسدها، وذلك خلال حفل توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي، مساء اليوم الجمعة.

أضافت شاهين، خلال كلمتها: "أنا بعلن إنه إذا كان مني أي حاجة تصلح للتبرع، لأنه طبعا التبرع له سن معين، فأي جزء يصلح مني فأنا بتبرع به وأعلن ذلك على الملأ".

تابعت: "أتمنى أن كلنا نعمل كده، لأنه في الأخر جسمنا ده هياكله الدود فالأولى إن في إنسان يعيش بسببه".

واصلت: "أنا عرفت إن مصر كان فيها بنك للقرنية أيام السادات، وبسبب الأقلام المريضة الضعيفة اللي حاربوا الموضوع ده أُغلق هذا البنك، وأنا أطالب بعودة هذا البنك".

وأقيم اليوم الجمعة، حفل توقيع كتاب "أعداء مصر الخمسة" للمستشار أمير رمزي، في القاعة الكبرى بقصر عابدين بحضور عدد كبير من السياسيين والفنانين ومشاهير المجتمع ووزراء الكهرباء والشباب والتضامن، بالإضافة إلى الأنبا مرقص والشيخ خالد الجندي، والنائب إيهاب رمزي، والدكتور وسيم السيسي/ ورئيس مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي.

كذلك شهد الحفل تواجد عدد كبير من الفنانين منهم هاني رمزي وإلهام شاهين ولبلبة وداليا البحيري والإعلامية بوسي شلبي.