بعد حذف صورها على "إنستجرام".. غادة عبد الرازق تنشر هذه الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صورة كاريكاتيرية لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وسألت من خلالها جمهورها قائلة: "وحشتكوا؟".

وعلّق عدد من نجوم الفن على صورة غادة عبد الرازق، وبينهم نوال الزغبي وكتبت: "نعم"، وسوسن بدر وكتبت: "جدا"، ومنة جلال وخبيرة التجميل دينا الكاشف والشيف غادة التلي وغيرهم.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، قامت غادة عبد الرازق بحذف كل صورها على حسابها بموقع "إنستجرام"، دون توضيح سبب ذلك.

يذكر أن أخر أعمال غادة عبد الرازق، مسلسل "لحم غزال" والذي عُرض في رمضان 2021.

المسلسل شارك في بطولته النجوم: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وشريف الدسوقي، ويوسف وائل نور، وعارفة عبد الرسول، ومي سليم، ورحاب الجمل، وبسنت شوقي وغيرهم، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.