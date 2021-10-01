محمد رمضان يتعاقد على حفل جماهيري في ستاد البصرة بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الفنان محمد رمضان، تعاقده على إحياء حفل جماهيري في ستاد البصرة الدولي بالعراق قريبا.

ونشر رمضان صورة له أثناء التعاقد على الحفل عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "تم الحمدلله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريباً.. ثقة في الله نجاح.. أقوى حفلة في العراق".

وكان الفنان محمد رمضان، أعلن قبل أيام، مشاركته في دراما رمضان المقبل 2022 بمسلسل درامي من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

جدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في دراما رمضان 2021 بمسلسل "موسى" وشاركه البطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي، وتارا عماد وغيرهم، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.