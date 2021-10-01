فن ومشاهير

فيفي عبده: أنا بحب الرقص ربنا يسامحني.. وبتعاكس من طوب الأرض (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل الفنانة فيفي عبده، ضيفة على برنامج "مع الفارس" مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة "الرشيد" العراقية.

وفي إعلان الحلقة الذي نشره "الفارس" عبر قناته على "يوتيوب"، تقول فيفي عبده: "اللي كان يجي مصر وميجيش عندي النايت كلوب يتفرج عليّا ده يقولوا ده مرحش مصر".

وقالت: "أنا بحب الرقص ربنا يسامحني.. ربنا هو اللي بيحاسب مش أنت ولا أنا.. مشبعتش من الفن ده بيبقى في الدم".

أضافت: "مهري 25 جنيه طالما يبقى راجل.. في سحر طبعا وبيتي مليان سحر.. أنا بتعاكس من طوب الأرض".

يذكر أن أخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، مع النجوم: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، وسناء شافع وغيرهم.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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