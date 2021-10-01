فيفي عبده: أنا بحب الرقص ربنا يسامحني.. وبتعاكس من طوب الأرض (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تحل الفنانة فيفي عبده، ضيفة على برنامج "مع الفارس" مع الإعلامي نزار الفارس عبر قناة "الرشيد" العراقية.

وفي إعلان الحلقة الذي نشره "الفارس" عبر قناته على "يوتيوب"، تقول فيفي عبده: "اللي كان يجي مصر وميجيش عندي النايت كلوب يتفرج عليّا ده يقولوا ده مرحش مصر".

وقالت: "أنا بحب الرقص ربنا يسامحني.. ربنا هو اللي بيحاسب مش أنت ولا أنا.. مشبعتش من الفن ده بيبقى في الدم".

أضافت: "مهري 25 جنيه طالما يبقى راجل.. في سحر طبعا وبيتي مليان سحر.. أنا بتعاكس من طوب الأرض".

يذكر أن أخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" عام 2019، مع النجوم: حورية فرغلي، حازم سمير، سامح الصريطي، وسناء شافع وغيرهم.