منى زكي تستعرض إطلالتها بـ"إكسبو 2020" في دبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

استعرضت النجمة منى زكي، إطلالتها في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث تم افتتاحه أمس الخميس، وفتح أبوابه للجمهور رسميًا اليوم الجمعة.

ونشرت منى، مقطع فيديو تستعرض خلاله إطلالتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وأعربت عن سعادتها.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، بمشاركة النجوم: محمد عبده، وحسين الجسمي، وفنانون عرب وأجانب، وذلك بعدما تأجل الافتتاح الرسمي لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

ويعد إكسبو واحدًا من أقدم الفعاليات الدولية وأكبرها، يختص المعرض بتقديم الابتكارات الحديثة والحلول للتحديات العالمية، ويُعقد كل 5 أعوام ويستمر على مدار 6 أشهر، ويشارك في هذه النسخة نحو 200 دولة.

وتشارك مصر في إكسبو 2020 بجناح مميز، ويقع في منطقة الفرص، ويزين الجناح تابوتًا فرعونيًا أثريًا للكاهن بسماتيك.