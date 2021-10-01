أحمد السعدون يشارك في مسلسل "الجسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انضم الفنان أحمد السعدون إلى أسرة المسلسل الجديد “الجسر” ويبدأ "السعدون" تصوير دوره في المسلسل مطلع الأسبوع المقبل في "اللوكيشن" الخاص بالمسلسل.

وكان أبطال المسلسل عمرو سعد ونيللي كريم، قد باشرا تصوير أولى مشاهد المسلسل أول أمس تحت قيادة المخرج بيتر ميمي في منطقة المعادي.

مسلسل" الجسر " من بطولة عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامي ومها نصار.

ويتناول مسلسل الجسر فكرة جديدة تمامًا على الدراما المصرية، حيث يدور العمل في إطار الفانتازيا، حول ما وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

َ ويقوم السعدون حاليا بتصوير مشاهده في فيلم “السرب” وتتناول قصة الفيلم استشهاد مجموعة من المواطنين المصريين في ليبيا على يد الجماعات التكفيرية، وانتقام القوات المصرية لهم في فبراير 2015، ويقوم ببطولة فيلم السرب مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد السقا، نيللي كريم، قصي خولي، شريف منير، دياب، أحمد حاتم، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، كريم فهمي، ومجموعة كبيرة من الفنانين، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.