هند صبري تُزين الملصق الرسمي للدورة 32 من أيام قرطاج السينمائية.. وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعربت النجمة التونسية هند صبري، عن سعادتها بتكليف الرئيس التونسي قيس سعيد، نجلاء بودن رمضان، بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون أول امرأة تكلف بهذه المهمة في العالم العربي.

ونشرت هند صورة قيس سعيد ونجلاء بودن عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "‎كعادتها تواصل بلدي تونس منحها للمرأة حقوق غير مسبوقة في وطننا العربي، فخورة وسعيدة أن يكون تكليف نجلاء بودن برئاسة وزراء بلادي لتصبح أول رئيسة وزراء في دولة عربية".

كما أعربت هند عن سعادتها باختيار صورتها من فيلم "صمت القصور" لتكون صورة الملصق الرسمي للدورة 32 من أيام قرطاج السينمائية، وأضافت: "وزاد من سعادتي أن يتزامن هذا مع اختيار صورتي من فيلم (صمت القصور) مع المخرجة الكبيرة مفيدة تلاتلي، لتصبح صورة الملصق الرسمي للدورة الـ32 من أيام قرطاج السينمائية".

يذكر أن أخر أعمال هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية في رمضان الماضي، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن بطولة النجوم: أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندى موسى، ومايان السيد، وخالد أنور وغيرهم، وإنتاج شركة "سينرجي".