نقيب الفنانين الكويتيين يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

زار الدكتور نبيل الفيلكاوي نقيب الفنانين الكويتيين، مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر.

وكان في استقبال الفنانين الكويتيين، فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وجاءت زيارة "الفيلكاوي" كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان والنقابة في دورات المهرجان المقبلة.

المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.