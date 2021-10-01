نجوى كرم لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لن أغادر لبنان وزمن الألبومات انتهى

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 أكتوبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

رغم مرور سنوات طويلة الا ان نجوى كرم تبقى متربعة على عرش الاغنية اللبنانية اذ لم يستطع أحد ان ينافسها على مكانتها طوال تلك السنين، وهي مهما غابت عن تقديم اي جديد فني لكنها تبقى الشغل الشاغل لكل محبينها الذين يتلقفون اي عمل فني تطرحه، وقبل اسابيع اصدرت اغنيتين الاولى بعنوان “مغرومة2” والثانية “ساحر قلوب” كما احيت منذ ايام حفلة رائعة ضمن فعاليات مهرجان جرش التي ما تزال اصداء نجاحها تطوف في الاجواء حتى اليوم وقد اعتبرت حفلتها الابرز في هذا المهرجان فماذا تقول شمس الغنية نجوى كرم لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذه المشاركة؟ “انا سعيدة انني شاركت هذا العام بمهرجان جرش مع عدد من عمالقة الفن العربي واعتقد أن هذا المدرج العريق استرجع مصداقيته عند أهل الفن والجمهور وهذا ما يطلق عليه النجاح الكبير” وتتابع “بالنسبة لي الوقوف في قلعة جرش يبقى له رهبته، وما زلت عندما اصعد الى خشبة مسرحه اشعر بالخشوع امام جمهوره انما هذا لا يعني ان الاشخاص الذين يحضرون حفلاتي الاخرى وآخرها في انطاليا في تركيا لا يتفاعلون بل على العكس تفاعلهم يسعدني من قلبي”.

وبما انها اصدرت اغنيتين في الاسابيع الاخيرة لكنها كانت قد تأخرت عن تقديم اي جديد مدة تزيد عن تسعة اشهر لان الفرق بين طرح اغنية “معذور قلبي” و”مغرومة 2″ اشهرا عدة ترى لماذا تأخرت كل هذه الفترة فاكدت نجوى كرم قائلة “ما كان يحصل في الكرة الارضية كلها كان مزعجا بسبب انتشار جائحة كورونا، حيث كان عدد كبير من البلدان يقفل مداخله ومخارجه بين الحين والاخر هذا عدا عن الاحداث التي تدور في لبنان. لكن عندما بدأ عدد من النجوم بطرح اعمالهم الغنائية في شهر تموز تشجعت وطرحت اغنيتين لذا “ارى ان زمن الالبومات قد انتهى وانا متفقة مع شركة “روتانا” ان اطرح كل فترة عملين غنائيين. وقبل عشرة اشهر عندما اصدرت معذور قلبي ” كنت انوي ان ارفقها باغنية ثانية لكن الظروف الامنية لم تسمح لي بذلك لذا ارتأيت تصويرها امام مرفأ بيروت لأبث الطاقة الايجابية في قلوب الناس المتعبة من كل ما يحصل”.

وعن اختيارها لاغنية رومانسية بعنوان “مغرومة 2” التي اعتبرها البعض “شتوية” فأكدت ان ليس هناك اغنية “شتوية” واخرى “صيفية” وبخصوص المقارنة بين اغنية “مغرومة” التي صدرت في العام 1998 و”مغرومة2″ اوضحت ان العملين مختلفين لناحية الايقاع واللون الغنائي وانا لم اظلمها بل وصلت الاغنية الى الناس واعتقد انها مع مرور الزمن ستصل الى اكبر شريحة من الجمهور، وكان من المخطط ان تطرح “ساحر قلوب” بعد اسبوع من “مغرومة 2” انما “روتانا” فضلت التريث والتأخير ثلاثة اسابيع.

وعندما سألناها عن علاقتها بشركة روتانا قالت نجوى كرم “العلاقة جيدة لكن اسلوب التسويق لديهم اختلف عن السابق اذ باتوا يعتمدون على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لاعمالهم وهم اكتفوا بمنصة “ديزر” والسوشيل ميديا وغابوا عن التلفزيونات والاذاعات وهذا ما لم اعتد عليه في انتشار اغنياتي”.

وعلى صعيد الحفلات والمهرجانات المقبلة سواء في السعودية وباقي الدول العربية اشارت الى ان “الانطلاق بدأ لعودتنا الى ساحة المهرجانات والحفلات في عدد من الدول العربية كي نأخذ نفسا ونرتاح قليلا لان الفنان من اساس حياته الوقوف على المسارح انما حتى الان لا يوجد تأكيد لاي حفلة في الوقت الراهن اذ ان الدول تدرس كل الامور لتفادي الوباء. وحتى حفلات “ستارز ان بورد” ليست نهائية انما في حال سافرت الى البهامس سأحيي اكثر من حفلة في عدد من الولايات الاميركية”.

اما لجهة قولها انها تحب ان تنقل الصورة الايجابية دائما عن وطنها تقول نجوى كرم “أنا ضد أن ننشر مأساتنا الى العالم اذ تصبح نظرتهم الينا سلبية ويضعونا في آخر لائحة اهتماماتهم لا شك ان لبنان يمر بظروف صعبة جدا لكني لن افقد الامل ومن وجهة نظري يجب ان نلقي الضوء على النهب الذي تعرض له المودعون في المصارف اللبنانية لانها هذه الازمة الكبيرة.”

وأخيرا قالت نجوى كرم انها لن تغادر لبنان اسوة بعدد من زملائها الذين اصبحوا خارج الوطن فبالنسبة اليها من المستحيل ان تهجر وطنها مهما حصل.