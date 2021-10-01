"عروستى" يقترب من المليون الثالث في شباك التذاكر بعد 9 أيام عرض

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القاهرة - سامية سيد - اقترب فيلم "عروستى" من الوصول الى المليون الثالث في شباك التذاكر بعد 9 أيام عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض السينمائية يوم 22 سبتمبر الماضى، والاحتفال بطرحه خلال عرض خاص حضره أبطاله وغياب أحمد حاتم بسبب تواجده في الامارات إلا أنه حرص على الاحتفال معهم من خلال مكالمة فيديو.

فيلم "عروستى" بطولة احمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، مروان يونس، ندا أكرم، فاتن واصل، وضيوف الشرف أسماء جلال، وهند عبد الحليم، وبسنت النبراوي وشريف الدسوقي، والفيلم تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير وتوزيع شركة سينرجى.



البوستر الرسمى لفيلم عروستى

تدور أحداث فيلم "عروستى" فى إطار درامي رومانسي كوميدي من خلال مغامرة تجمع بين شاب (أحمد حاتم) وفتاة (جميلة عوض)، وتقودهما الرحلة إلى العديد من المواقف وطرح الأسئلة حول الفرق بين الزواج عن حب وبين الزواج التقليدي.

ويعرض فى السينمات حالياً أفلام "العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمى ومحمود حميدة وكارمن بصيبص، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبد العزيز ودينا الشربينى وماجد الكدوانى، و"مش أنا" بطولة تامر حسنى وحلا شيحة ماجد الكدوانى، و"موسى" بطولة كريم محمود عبد العزيز واياد نصار.

وأيضاً يعرض فيلم "الانس والنمس" بطولة محمد هنيدى ومنة شلبى وصابرين وعمرو عبد الجليل وإخراج شريف عرفة، وفيلم "ماكو" بطولة ناهد السباعى ونيكولا معوض وعمرو وهبة وفيريال يوسف ومحمد مهران، وفيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وخالد الصاوى وأحمد خالد صالح.