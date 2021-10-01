ميرا مخايل تحدث ضجّة بإطلالة جديدة.. وما علاقة جاد شويري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحدثت الفنانة اللبنانية ميرا مخايل ضجّة كبيرة في أحدث ظهور لها على صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”. ونشرت ميرا صورة جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة كاجوال أنيقة.

وارتدت ميرا في الصورة “شورت” قصير وقميص من اللون الأبيض ونسقت معهما جاكيت جينز، وعلقت قائلةً: “احلم كثيرًا، تألق أكثر، والمع أكثر وأكثر”.

وفي سياق آخر، نشر الفنان اللبناني جاد شويري صورة برفقة ميرا وفريق عمله عبر خاصية “الستوري” في حسابه بموقع “إنستغرام”، وعلّق قائلًا: “ماذا يحدث مع ميرا؟.. انتظرونا قريبًا”، في إشارة منه إلى أن عملًا جديدًا سيجمعهما في الفترة القريبة المقبلة. فماذا في جعبتهما، وهل تكون أغنية جديدة يكشفان عن تفاصيلها قريبًا؟”.

الجدير ذكره أن ميرا مخايل شاركت في الموسم الأوّل من برنامج “ستار أكاديمي” وحققت حينها شهرة واسعة في الوطن العربي، فقدّمت بعد البرنامج أغنيتين “ولا ممكن” و”حبك دلع” اللتين حصدتا نجاحًا لافتًا، لكنها ابتعدت بعدها عن الساحة الفنية.