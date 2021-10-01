بعد سنوات من المقاطعة.. قناة “دبي” تعود إلى عرض الدراما التركيّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة مفاجئة، أعلنت قناة “دبي” عن بدء عرض المسلسل التركي “بابل”، على شاشتها مدبلجاً الى اللهجة السورية، وتمّ اعتماد اسم جديد وهو “الاختيار”.

تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من مقاطعة الدراما التركية، بسبب توتّر العلاقات السياسية بين تركيا والإمارات.

بعد نجاحه الكبير في حريم السلطان النجم التركي خالد أرغنج أمام خيار صعب بعد اتهامه بالرشوة والحجز على أمواله، هل يدفن مبادئه ليعيش أبنه الوحيد؟

وكانت قناة “دبي”، أول من عرض أحد أشهر المسلسلات “حريم السلطان”.

عودة القناة الإماراتيّة لعرض الدراما التركية على شاشتها، جعل البعض يؤكّد أنّ قناة “أم بي سي” هي الأخرى ستتّخذ الخطوة، وتعود لعرض الدراما التي توقّفت عن بثّها لسنوات، رغم أنّها كانت الحصان الرابح للقناة، وتحصد نسبة إعلانات عالية.

وسبق أن أقدمت منصّة “شاهد VIP” التابعة لمجموعة “أم بي سي”، على كسر هذا الحظر منذ عامين، وعرضت مسلسلَين هما: “ابنة السفير” و”اصطدام”.